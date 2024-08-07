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Экспозиция Амурской области на выставке «Улица Дальнего Востока» расскажет о сотрудничестве с КНР

Экспозиция Амурской области на выставке «Улица Дальнего Востока» расскажет о сотрудничестве с КНР

Крупнейшие инвестиционные проекты, индустриальные достижения и экономические возможности региона, перспективы развития трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ представит Амурская область на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках Восточного экономического форума – 2024 во Владивостоке 3–8 сентября.

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