Россия призвала включить новые страны в Совет безопасности ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Бразилия, Индия и страны Африки должны быть представлены в Совете Безопасности ООН на постоянной основе для обеспечения репрезентативности и представленности мирового большинства.
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