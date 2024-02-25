Звезду фильма «Курьер» Федора Дунаевского выписали из квартиры в Москве. Об этом сообщает mk.ru. Актера Федора Дунаевского, который сыграл главную роль в фильме «Курьер» Карена Шахназарова, выписали из квартиры в Хамовниках.