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62ИНФО | Новости Рязани

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Установлены все пострадавшие в смертельном ДТП 15 марта в Путятинском районе

Установлены все пострадавшие в смертельном ДТП 15 марта в Путятинском районе

Авария произошла в 14:50 на 313-ом километре автодороги М-5 «Урал». 26-летний житель Путятинского района без водительских прав на Hyundai Sonata врезался в Lada Granta под управлением 51-летнего водителя, после чего инициатор аварии и движущийся за ним ВАЗ-21124 под управлением 25-летней местной жительницы врезались в Kia Sorento под управлением 44-летнего житель Подмосковья.

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