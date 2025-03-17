Установлены все пострадавшие в смертельном ДТП 15 марта в Путятинском районе

Авария произошла в 14:50 на 313-ом километре автодороги М-5 «Урал». 26-летний житель Путятинского района без водительских прав на Hyundai Sonata врезался в Lada Granta под управлением 51-летнего водителя, после чего инициатор аварии и движущийся за ним ВАЗ-21124 под управлением 25-летней местной жительницы врезались в Kia Sorento под управлением 44-летнего житель Подмосковья.