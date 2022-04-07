Алексей Жамнов: «Овечкин – легенда российского хоккея в НХЛ. Дай бог, чтобы он побил все рекорды»

Алексей Жамнов считает Александра Овечкина легендой российского хоккея в НХЛ. «Меня не удивляет тот факт, что Александр Овечкин добился очередного достижения в НХЛ и побил отметку в 1400 набранных баллов.

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