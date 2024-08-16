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Обстановка в Курской области: Генерал Алаудинов сообщил последние новости

Обстановка в Курской области: Генерал Алаудинов сообщил последние новости

Генерал и командир "Ахмата" Апти Алаудинов сообщил последние новости относительно обстановки в Курской области.

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