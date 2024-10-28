В офисе Зеленского озвучили новые условия переговоров c Россией

Киев уже не первый раз меняет свою позицию в вопросе начала мирных переговоров с Москвой. Для того, чтобы начать переговоров по урегулированию украинского кризиса, необходимо вернуть контроль над границами, существовавшими на момент начала СВО в 2022 году.
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