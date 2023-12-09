Российское гражданство Зеленского. Миф или реальность? Елена ГалицкаяВ последние дни появилась неожиданная информация о возможном наличии у президента Украины Владимира Зеленского гражданства Российской Федерации.
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