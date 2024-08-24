В США назвали причину запрета Киеву бить вглубь России американским оружием

Politico: США запретили Киеву бить вглубь РФ из-за плана перезагрузки отношений США отказываются давать Украине разрешение на применение их вооружений для ударов вглубь территории России в надежде на перезагрузку отношений с Москвой.
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