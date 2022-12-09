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Ирина Чещина
да, преодолеть собственную лень и инертность очень трудно. Проще на Судьбу кивать
Я так вижу
Александр Гончаров
Терпеть не могу!
Счастье иметь кота
A
Antanas
Улыбнуло.👍😀😘😍😆.
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