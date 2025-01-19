Ульянов: Будущее СВПД зависит от внятности позиции США

В ближайшие два-три месяца ситуация вокруг будущего Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может стать более понятной, когда прояснится позиция США, заявил Михаил Ульянов, постпред России при международных организациях в Вене.