В Самарской области за приобретение, хранение и продажу немаркированных табачных изделий осужден житель областной столицы

Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Самарской области на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту табачной и алкогольной продукции.
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