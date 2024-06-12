Путин присвоил звание генерала-полковника двум военнослужащим ВС России

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника двум высокопоставленным военным: заместителю начальника Генерального штаба Василию Трушину и начальнику Главного управления вооружения Анатолию Гуляеву.
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