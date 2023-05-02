Мадрид (ATP). 4-й круг. Рублев сыграет с Хачановым, Медведев встретится с Карацевым, Алькарас – со Зверевым

Даниил Медведев встретится с Асланом Карацевым. Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 26 апреля – 7 мая 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Четвертый круг Карен Хачанов (Россия) Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 2 мая, 12.
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