Путин позвонил Развожаеву после атаки на Севастополь

Президент России Владимир Путин позвонил губернатору Севастополя практически сразу после атаки. Он поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь городу, рассказал в Telegram-канале его глава Михаил Развожаев.
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