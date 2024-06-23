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Путин позвонил Развожаеву после атаки на Севастополь

Путин позвонил Развожаеву после атаки на Севастополь

Президент России Владимир Путин позвонил губернатору Севастополя практически сразу после атаки. Он поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь городу, рассказал в Telegram-канале его глава Михаил Развожаев.

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Комментарии
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Лиля Иванова
А где помощь Белгороду ?
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