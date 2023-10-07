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Военное обозрение

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Реинкарнация МиГ-25

Реинкарнация МиГ-25

Одним самых неприятных сюрпризов для вооружённых сил Украины (ВСУ) стало появление у Российских Военно-воздушных сил (ВВС) унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК), превращающих обычные свободнопадающие авиабомбы в высокоточные боеприпасы.

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