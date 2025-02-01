В Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Знатоки женского сердца»

Спектакль наполнен глубоким смыслом и заставляет с первых минут чувствовать себя героем истории. Ироничные диалоги плавно переходят в философские размышления, а актеры погружают в сюжет с каждой последующей репликой.
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