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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Знатоки женского сердца»

В Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Знатоки женского сердца»

Спектакль наполнен глубоким смыслом и заставляет с первых минут чувствовать себя героем истории. Ироничные диалоги плавно переходят в философские размышления, а актеры погружают в сюжет с каждой последующей репликой.

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