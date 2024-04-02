Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 апреля 2024 года: Где горят «Абрамсы», чего Зеленский добивается часами и как военком пострадал за разврат

Зеленский три часа требовал нарастить выпуск БПЛА REUTERS Сегодня 47K прочитали На Авдеевском направлении уничтожен очередной «Абрамс» Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала до взвода, две БМП, четыре автомобиля, польскую САУ «Krab».
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