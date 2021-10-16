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Агуэро: "Роналду больше форвард, чем Месси"

Агуэро: "Роналду больше форвард, чем Месси"

Getty ImagesНападающий «Барселоны» Серхио Агуэро выразил мнение, что игрок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду является более ярко выраженным форвардом, чем партнер Серхио по сборной Аргентины Лионель Месси, выступающий за «Пари Сен-Жермен».

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