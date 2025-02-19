Путин призвал иностранных акционеров помочь в восстановлении КТК

Президент России Владимир Путин заявил, что если акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки украинских БПЛА по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода, надо поставить оборудование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии