Путин призвал иностранных акционеров помочь в восстановлении КТК

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Президент России Владимир Путин заявил, что если акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки украинских БПЛА по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода, надо поставить оборудование.