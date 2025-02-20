Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Elena Compton
    Все гораздо проще : собрались обсудить не мир и не прекращение войны , а бабло! Америке объяснили что санкции привели..."Скрипач не нужен...
  • Олег Меренков
    БАШИРОВУ давно пора уяснить РОССИЯ своими территориями не торгует!!! и все другие домыслы , являются хотелками предат...Одесса - тоже час...
  • Роман Венецианский
    Люся умеет переобуваться даже не на ходу, а в полете.Сломанные русские

«Нас усадили слушать про плов и тюбетейки»: в Энгельсе провели культурное мероприятие, посвященное дружбе народов

«Нас усадили слушать про плов и тюбетейки»: в Энгельсе провели культурное мероприятие, посвященное дружбе народов

Avia.pro - СМИ Почему Узбекистан? Восточная сказка или странный выбор? 14 февраля в Центре народного творчества «Дружба» города Энгельс состоялось торжественное мероприятие, посвященное культуре… нет, не России, не Германии, не даже братской Беларуси.

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