"ВТО нам больше не указ! Будете платить сколько вам скажут". Россия нашла уязвимое место ЕС

Александр Николаевич

ДА! Это маразм. Много было положено на борьбу с рыбной (крабовой) мафией- пограничные самолеты топили не подчиняющиеся, браконьерские корабли в ИЭЗ (Охотское море). Сотни кораблей было задержано и конфисковано. Но еще больше все-таки уходили...- шторма, туманы, мощные двигатели... НУ А ДРЕВЕСИНА!!!??? Она же вывозится не из ИЭЗ в тумане и штормах!? Она рубиться на территории РФ, а не в ИЭЗ. Трансопртируется по территории РФ и проходит ГОСГРАНИЦУ! М А Р А З М! ! ! ? А ЭТО миллиарды УБЫТКОВ для КАЗНЫ РФ.