Не всем понравилось заявление России о том, что она теперь ставит свои интересы выше любых международных договоров.
"ВТО нам больше не указ! Будете платить сколько вам скажут". Россия нашла уязвимое место ЕС
Комментарии
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Александр Николаевич
ДА... Привел ее уже в десятке постов! Заснуть можно спокойно и с удовольствием!!!😘.
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8 час.
Александр Николаевич
ДА! Это маразм. Много было положено на борьбу с рыбной (крабовой) мафией- пограничные самолеты топили не подчиняющиеся, браконьерские корабли в ИЭЗ (Охотское море). Сотни кораблей было задержано и конфисковано. Но еще больше все-таки уходили...- шторма, туманы, мощные двигатели... НУ А ДРЕВЕСИНА!!!??? Она же вывозится не из ИЭЗ в тумане и штормах!? Она рубиться на территории РФ, а не в ИЭЗ. Трансопртируется по территории РФ и проходит ГОСГРАНИЦУ! М А Р А З М! ! ! ? А ЭТО миллиарды УБЫТКОВ для КАЗНЫ РФ.
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8 час.
фарид сабиров
Депутанты столько дет не принимают ни единого закона против мафии вывоза леса и казнокрадов. И все это вызывает много вопросов и видимо только у народа
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2 час.
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