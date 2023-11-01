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"ВТО нам больше не указ! Будете платить сколько вам скажут". Россия нашла уязвимое место ЕС

"ВТО нам больше не указ! Будете платить сколько вам скажут". Россия нашла уязвимое место ЕС

Не всем понравилось заявление России о том, что она теперь ставит свои интересы выше любых международных договоров.

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Комментарии
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Александр Николаевич
ДА... Привел ее уже в десятке постов! Заснуть можно спокойно и с удовольствием!!!😘.
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8 час.
Александр Николаевич
ДА! Это маразм. Много было положено на борьбу с рыбной (крабовой) мафией- пограничные самолеты топили не подчиняющиеся, браконьерские корабли в ИЭЗ (Охотское море). Сотни кораблей было задержано и конфисковано. Но еще больше все-таки уходили...- шторма, туманы, мощные двигатели... НУ А ДРЕВЕСИНА!!!??? Она же вывозится не из ИЭЗ в тумане и штормах!? Она рубиться на территории РФ, а не в ИЭЗ. Трансопртируется по территории РФ и проходит ГОСГРАНИЦУ! М А Р А З М! ! ! ?  А ЭТО миллиарды УБЫТКОВ для КАЗНЫ РФ.
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8 час.
фарид сабиров
Депутанты столько дет не принимают ни единого закона против мафии вывоза леса и казнокрадов. И все это вызывает много вопросов и видимо только у народа
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2 час.

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