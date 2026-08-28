Северный завоз в 2026 году достигнет 4 млн тонн

Объем северного завоза по итогам 2026 года составит около 4 млн тонн, сообщил статс-секретарь, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.
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