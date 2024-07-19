Дети учатся защищать себя в чрезвычайных ситуациях 

Во время летних каникул в детских садах и лагерях отдыха по всей стране проводятся тренинги с целью обучения детей основам безопасности жизнедеятельности и пропаганды правил безопасности и правильного поведения в различных ситуациях, связанных с риском.
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