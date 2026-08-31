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Царьград

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Discover Computing: ИИ достиг 99% точности в выявлении Паркинсона

Discover Computing: ИИ достиг 99% точности в выявлении Паркинсона

В журнале Discover Computing опубликованы результаты исследования: искусственный интеллект с точностью до 99% определяет болезнь Паркинсона, анализируя рисунки.

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