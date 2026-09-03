Забытая победа: 3 сентября – День воинской славы — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны

Забытая победа: 3 сентября – День воинской славы — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны3 сентября в России отмечается День воинской славы — дата, которая долгое время оставалась в тени 9 Мая, но по своему историческому значению не уступает главному празднику Победы.
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