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Живая Кубань

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Забытая победа: 3 сентября – День воинской славы — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны

Забытая победа: 3 сентября – День воинской славы — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны

Забытая победа: 3 сентября – День воинской славы — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны3 сентября в России отмечается День воинской славы — дата, которая долгое время оставалась в тени 9 Мая, но по своему историческому значению не уступает главному празднику Победы.

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