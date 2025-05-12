3D-биопринтер вместо фермы: как будут производить мясо через 10 лет

Революция в пищевой промышленности: ученые ДГТУ представили уникальную разработку.Учёные Донского государственного технического университета (ДГТУ) совершили прорыв в области пищевых технологий, разработав метод 3D-печати искусственного мяса с заданными свойствами.
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