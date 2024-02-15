Политнавигатор Украина заявила о потоплении еще одного российского корабля Украина заявила о потоплении большого десантного корабля «Цезарь Куников» в результате удара по нему морских дронов в открытом море в районе Южного берега Крыма, распространив видео атаки.
Без Одессы, Николаева и Очакова флот будет под угрозой – офицер об атаке на БДК Цезарь Кунников
Комментарии
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фарид сабиров
Вся проблема что летают самолеты разведчик и беспилотники. Возникает вопрос идет война , все отлично знают это летает только с одной целью. Почему их не уничтожают ?? ? Это законные цели военного соприкосновения. Сбивать и жестокость показательно с максимальным ущербом и на всеобщее обозрение. И выкладывать в сеть процесс. ОНИ враги и работают ПРОТИВ НАС Значить подлежат УНИЧТОЖЕНИЮ.
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16 час.
Наталья Дорошенко
Твари бандеровские!!! Илон Маск и наглосаксы и бриты,пусть вам воздастся по делам вашим!
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16 час.
ЖИГА жига
ДЕЛУ ПОМОЖЕТ...... ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНЫЙ СТАЛИНСКИЙ ПОДХОД РАСЧИТАННЫЙ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ 20 ЛЕТ..!! ПОКА ЭТОГО НЕ БУДЕТ... БУДУТ АНАЛОГИЧНЫЕ СЛУЧАИ КАК НА МОРЕ ТАК И НА ЗЕМЛЕ И ВОЗДУХЕ..!!! АКСИОМА!!
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15 час.
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