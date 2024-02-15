Без Одессы, Николаева и Очакова флот будет под угрозой – офицер об атаке на БДК Цезарь Кунников

фарид сабиров

Вся проблема что летают самолеты разведчик и беспилотники. Возникает вопрос идет война , все отлично знают это летает только с одной целью. Почему их не уничтожают ?? ? Это законные цели военного соприкосновения. Сбивать и жестокость показательно с максимальным ущербом и на всеобщее обозрение. И выкладывать в сеть процесс. ОНИ враги и работают ПРОТИВ НАС Значить подлежат УНИЧТОЖЕНИЮ.