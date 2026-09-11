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Царьград

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Александр Ильин: бабье лето в Москве продлится ещё неделю

Александр Ильин: бабье лето в Москве продлится ещё неделю

Синоптик Александр Ильин прогнозирует продолжение бабьего лета в Москве: температура достигнет +20.+22 °C.

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