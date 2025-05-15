В Рубцовске компания пьяных друзей украла старенький "жигуленок" и пропила

Автомобиль сдали в пункт приема металла за восемь тысяч рублей В Рубцовске компания друзей украла автомобиль, чтобы сдать его на металлолом и продолжить пить алкоголь на вырученные деньги, сообщает алтайское управление Росгвардии.
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