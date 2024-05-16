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Местные жители не хотят пускать Евгения Кафельникова на теннисный турнир и считают его “врагом народа”

Местные жители не хотят пускать Евгения Кафельникова на теннисный турнир и считают его “врагом народа”

Несколько родителей из Калуги обратились к организаторам местного детского теннисного турнира с требованием не допустить участие олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова из-за его антироссийских высказываний.

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