Местные жители не хотят пускать Евгения Кафельникова на теннисный турнир и считают его “врагом народа”

Несколько родителей из Калуги обратились к организаторам местного детского теннисного турнира с требованием не допустить участие олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова из-за его антироссийских высказываний.
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