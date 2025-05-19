В правительстве одобрили увеличение пособия по беременности для студенток

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об увеличении пособия по беременности и родам для студенток, которые обучаются очно в колледжах, вузах, организациях допобразования и научных организациях, следует из документов.
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