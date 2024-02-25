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Слуцкий: саммит G7 нисколько не приблизил разрешение конфликта на Украине

Слуцкий: саммит G7 нисколько не приблизил разрешение конфликта на Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале подверг критике итоги саммита Группы семи (G7), прошедшего 24 февраля.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Во Слуцкий выдал , они и не собирались призывать к разрешению конфликта. Там вся шобла сходняк устроила только для того что бы продлить военные действия против России. Нет , это не Жириновский.
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5 час.
imac93 См
Какой Жириновский?! Этот просто дебил - не умеет ни говорить, ни слушать. Он даже не смешон, а попросту ничтожен. Как его можно называть политиком России. Позор! А сравнение с Жириновским попросту оскорбление памяти яркого человека.
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2 час.

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