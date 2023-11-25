Освобождение квартиры от старой мебели

Как и куда вынести старую мебель из квартиры, вопрос неизбежный и очень актуальный.Заняться выносом и утилизацией таких мебельных монстров как стенка или шкафы самому, это значит столкнуться с рядом проблем.
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