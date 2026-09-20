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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фермин подошел к бабушке на трибуне после победы над «Севильей». Защитник «Барсы» является уроженцем Андалусии

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес после победы над «Севильей» (3:1) подошел к трибуне, где его ждала бабушка Лоли, и обнял ее.

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