Наказание за призыв к отказу от вакцинирования предложили ввести в России

Телеканал 360°ПолитикаНаказание за призыв к отказу от вакцинирования предложили ввести в РоссииЗа призывы к отказу от прививки от коронавируса и покупку поддельных QR-кодов и сертификатов надо наказывать.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛМое мнение пора ввести наказание политикам и чиновникам за отказ установить МРОТ и минимальные пенсии на всей территории России 50 000руб... и лишать их зарплат, премий, привилегий и неприкосновенности, а деньги направить на пенсии простым людям...Александр ШирайПомнится при Ельцине все были "миллионерами" до деноминации...Комментировать
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