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Наказание за призыв к отказу от вакцинирования предложили ввести в России

Наказание за призыв к отказу от вакцинирования предложили ввести в России

За призывы к отказу от прививки от коронавируса и покупку поддельных QR-кодов и сертификатов надо наказывать.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение пора ввести наказание политикам и чиновникам за отказ установить МРОТ и минимальные пенсии на всей территории России 50 000руб... и лишать их зарплат, премий, привилегий и неприкосновенности, а деньги направить на пенсии простым людям...
Александр Ширай
Помнится при Ельцине все были "миллионерами" до деноминации...

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