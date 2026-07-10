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Daily Storm

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Минобороны России сообщило о срыве контратаки украинских наземных роботов

Минобороны России сообщило о срыве контратаки украинских наземных роботов

Российские десантники уничтожили с помощью дронов две бронированные роботизированные платформы в Запорожской областиРоссийские военнослужащие отразили контратаку наземных робототехнических комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

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