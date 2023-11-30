Плюсовые температуры с дождями и снегопадами прогнозируют синоптики в Алтайском крае

Днем 3 декабря регион окажется в теплом секторе нового мощного циклона, с которым воздух прогреется до +6 градусов Потепление, которое уже охватило юго-западные районы Алтайского края, распространится на другие территории региона, включая Барнаул, 1 декабря.
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