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Драп ВСУ за Днепр из всех областей: Почему на Украине запретили называть русских солдат «орками»?

Драп ВСУ за Днепр из всех областей: Почему на Украине запретили называть русских солдат «орками»?

Банковая пришла к выводу, что оскорблять армию России уже не в её интересах Украинский диктатор Зеленский принял решение урезать собственную «формулу мира» и выступить в Швейцарии на так называемом «саммите мира» только с малой ее частью.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Все враги России будут повержены, повешаны, а кто смеётся, того достанет!!! Всем иудам бандерлогам суд и 3,14здец прописан!!!! ДАЙ БОГ НАШИМ ВОИНАМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ РОССИИ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, ЧТОБЫ ВСЕ ВОЗВРАТИЛИСЬ С ПОБЕДОЙ!!! ПОБЕДА ВСЕГДА ЗА НАМИ,  ЗА РОССИЕЙ!!!!!
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9 час.
Владимир Соловьев
&quot;Реальное пространство для диалога.&quot; БУДЕТ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА РОССИЯ БУДЕТ СТОЯТЬ НА ГРАНИЦЕ С ЕВРОПОЙ!
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8 час.

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