Драп ВСУ за Днепр из всех областей: Почему на Украине запретили называть русских солдат «орками»?

МП

Михаил Пантюхин

Все враги России будут повержены, повешаны, а кто смеётся, того достанет!!! Всем иудам бандерлогам суд и 3,14здец прописан!!!! ДАЙ БОГ НАШИМ ВОИНАМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ РОССИИ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, ЧТОБЫ ВСЕ ВОЗВРАТИЛИСЬ С ПОБЕДОЙ!!! ПОБЕДА ВСЕГДА ЗА НАМИ, ЗА РОССИЕЙ!!!!!