Банковая пришла к выводу, что оскорблять армию России уже не в её интересах Украинский диктатор Зеленский принял решение урезать собственную «формулу мира» и выступить в Швейцарии на так называемом «саммите мира» только с малой ее частью.
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