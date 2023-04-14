Экс-тренер "Спартака" Рианчо заявил, что Мостовой был ноунеймом, когда приехал в Испанию

Бывший наставник московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о словах экс-игрока сборной России Александра Мостового, который в одном из интервью назвал тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника "Торпедо" Жозепа Клотета ноунеймами.