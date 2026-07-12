Силы ПВО РФ сбили 585 беспилотников и 11 авиационных бомб за сутки

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации за сутки уничтожили 585 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 11 управляемых авиационных бомб на территории зоны специальной военной операции (СВО).
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