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Регионы России

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Силы ПВО РФ сбили 585 беспилотников и 11 авиационных бомб за сутки

Силы ПВО РФ сбили 585 беспилотников и 11 авиационных бомб за сутки

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации за сутки уничтожили 585 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 11 управляемых авиационных бомб на территории зоны специальной военной операции (СВО).

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