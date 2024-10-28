Новый бизнес-омбудсмен Приморья: «Для бизнеса остро стоит вопрос дефицита кадров – не мигрантов»

В Приморском крае с сентября 2024 года назначен новый уполномоченный по правам предпринимателей. Наталия Кошелева в разные годы являлась экспертом рабочей группы в сфере развития конкуренции при аппарате правительства России, заместителем председателя общественного совета при министерстве региональной политики Новосибирской области, председателем общественного совета федерального проекта «Женское движение Единой России» в Новосибирской области, а также председателем комитета по развитию женского предпринимательства Новосибирского областного отделения «Опора России».