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Артурас Карнишовас: «Хотим сохранить Вучевича и рассчитываем, что после дедлайна наши лидеры прибавят»

Вице-президент «Чикаго» по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас заявил о том, что клуб намерен сохранить центрового Николу Вучевича, который летом станет свободным агентом.

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