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Политика как она есть

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Богомаз: причиной обрушения моста в Брянской области стал подрыв

Богомаз: причиной обрушения моста в Брянской области стал подрыв

Железнодорожный мост в Брянской области был подорван во время движения поезда, в результате чего пострадали пассажиры, включая восьмимесячного ребенка.

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Комментарии
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НК
Наталья Конева
Сидит с трагическим взглядом!!! Где охрана мостов? Не в мирное время живем, а все на расслабухе!! Причем практические все, начиная с властей!!
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8 час.
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