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Аргументы недели

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Киев на фоне неудач ВСУ усилил удары по гражданским объектам в России

Киев на фоне неудач ВСУ усилил удары по гражданским объектам в России

Киев, терпя неудачи на линии боевого соприкосновения, нарастил количество ударов по гражданским объектам на территории России, что привело к росту числа пострадавших среди мирного населения.

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