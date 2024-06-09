DM: слоны благотворительной организации принца Гарри убивают жителей Малавии

В Малави местные жители пожаловались на слонов-убийц. Животных завезли в африканскую страну Международный фонд защиты животных и African Parks, где британский принц Гарри входит в совет директоров, сообщило Daily Mail.
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