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Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ

Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего наемника из Латвии Юриса Юрашса, который участвовал в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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