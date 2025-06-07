США меняют приоритет: Украина уступает место Азии в повестке Вашингтона

У США наблюдается геополитический поворот к Азии, украинский конфликт теряет актуальность. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что интерес к Украине у Вашингтона снижается, что подтверждает отсутствие министра обороны на встрече по Украине.