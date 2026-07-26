Океаны теряют кислород: учёные предлагают добавить деоксигенацию в список главных угроз стабильности Земли

Обзор показывает, что сокращение содержания кислорода в морях, реках и озёрах связано со всеми 9 ключевыми процессами, определяющими устойчивость планетыБыстрая потеря кислорода в океанах и других водных экосистемах может вывести Землю за пределы «безопасного пространства для человечества», говорится в обзоре учёных Института океанографии Скриппса (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego).