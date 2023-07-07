Уехавшему по делам в Болгарию президенту Зеленскому, наверное, стоило бы прервать свой визит и срочно ехать во Львов.
Россия применила усовершенствованные "Калибры" в ходе удара по Львову
Комментарии
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Зоя
сколько ни щелкай их по лбу,а все равно тупо будут ломиться в дверь пустой квартиры,их только под корень уничтожить,и то будут корчиться в аду от ненависти к РОССИИ..,такова подлая порода у демонов зла!!!!11
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19 час.
Вера смелых
Как говорится, Бог троицу любит... и ещё два таких же мощных удара прямо в день открытия этого "саммита", а по-нашему - сходняка позорных паханов-недоумков...
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18 час.
ВЦ
Виталий Цуканов
Заероукронацистская тварь с израильской головой
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8 час.
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